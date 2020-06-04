Flick Chess! oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Satranç oyununu bilen ve sevenlere yeni bir müjde. Satrançtaki oyuncularla yeni bir oyun denemeye ne dersiniz? Piyondan şahına kadar birçok oyuncunun katıldığı eğlenceli bir oyun.

Buradaki amaç rakibini oyun dışı edebilmek. Bunu başarmak için de takımının oyuncusunu rakibine doğru fırlat ve onun oyun alanından çıkmasını sağla. Böylece oyunun galibi sen olursun. Satrançta kendine güveniyorsan bu oyunda da güvenebilirsin. Çünkü ikisi de strateji oyunu. Doğru açıyı yakalayabilmek çok önemli. Bulduğunu düşündüğün an fırlat ve kazan. Bu büyülü atmosferde oyun oynamak senin de hoşuna gidecek. Sen de bu maceraya katılmak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.