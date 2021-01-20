Flightradar24, Dünyanın en popüler uçuş takip uygulaması; 150 ülkede 1 numaralı seyahat uygulaması. Android telefonunuzu veya tabletinizi canlı bir uçak takipçisine dönüştürün ve dünya genelinde uçuşların detaylı bir haritada gerçek zamanlı olarak hareket ettiğini görün. Veya nereye gittiğini ve ne tür bir uçak olduğunu öğrenmek için cihazınızı bir uçağa doğrultun. En iyi uçuş takip ve uçak bulma uygulaması Flightradar24’ü denemek için yukarıdaki Flightradar24 İndir butonuna dokunabilirsiniz. Flightradar24 Google Play’den ücretsiz indirilebilir!

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Flightradar24 Android telefonunuzda uçuş takibi yapmak için kullanabileceğiniz ücretsiz ve en iyi uygulama. Dünyanın en popüler uçuş takipçisi, uçuş takibi haritasında uçakları gerçek zamanlı olarak takip etme ve güncel uçuş durumu ve havaalanı bilgilerini alma imkanı tanıyor. Dünyanın her yerinden hava trafiğini gerçek zamanlı takip etme imkanı sunan Flightradar24 uygulamasının öne çıkan özellikleri;

Uçağın dünya genelinde hareketini gerçek zamanlı olarak takip edin.

Cihazınızı gökyüzüne doğrultarak tepedeki uçakları tanımayın ve gerçek uçağın fotoğrafı da dahil uçuş bilgilerini görün.

Uçağın pilotunun ne gördüğünü üç boyutlu olarak görün.

Rota, tahmini varış zamanı, gerçek kalkış saati, uçak tipi, hız, irtifa, gerçek uçağın yüksek çözünürlüklü fotoğrafları ve daha fazlası gibi uçuş detayları için uçağa dokunun.

Uçuş numarası, havaalanı veya havayolunu kullanarak bireysel uçuşlar arayın.

Uçuşları havayolu, uçak, irtifa, hız ve daha fazlasına göre filtreleyin.

Flightradar24 ücretsiz bir uçuş takip uygulaması ve yukarıdaki tüm özellikleri içerir. Daha fazla özellik isteyenler için Gümüş ve Altın; iki yükseltme seçeneği sunar.

Flightradar24 Silver özellikleri;

90 günlük uçuş geçmişi

Seri numarası ve yaş gibi daha fazla uçak detayı

Dikey hız ve ince ses gibi daha fazla uçuş detayı

İlgilendiğiniz uçuşları bulmak ve izlemek için filtreler ve uyarılar

Harita üzerine yerleştirilmiş 3000’den fazla havaalanındaki mevcut hava durumu

Flightradar24 Gold özellikleri;