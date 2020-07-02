Florence Yeoh, 25 yaşına geldiğinde kapana kısılmış gibi hisseder. Hayatı; iş, uyku ve sosyal medyada uzun zaman geçirme rutininden ibaret hale gelir. Daha sonra günün birinde tüm dünyaya bakış açısını değiştiren Krish adında bir çello sanatçısı ile tanışır.

Florence ve Krish'in ilişkisini, flört etmekten kavga etmeye, birbirine yardım etmekten ayrılmaya kadar tüm detaylarıyla önceden yazılmış oyun senaryoları sayesinde yaşayın. Florence, "hayattan bir kesit" türündeki çizgi romanlardan esinlenilerek yapılmış samimi, dobra ve kişisel bir oyundur.

Zaman zaman duygusal zaman zaman da eğlenceli bir hale gelen bu ilişkinin tadını çıkarın ve hayat içerisindeki bulmacaları çözün. Kendi kendinize koyduğunuz kuralları uygulayın ve bu eğlenceli bulmaca oyununda hikayenin akışına ayak uydurun.