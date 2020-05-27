Son derece sevimli yaratıklara ev sahipliği yapan Fluvsies’in tatlı ve rüya gibi olan dünyasına hoş geldiniz.

TutoTOONS tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda piyasaya sürülen Fluvsies oyuncularına keyifli zaman geçirtmeye devam ediyor.

Farklı evcil hayvanlara bakarak onları beslemeye çalışacağımız yapım içerisinde aksiyondan ve gerilimden uzak bir atmosfer de birbirinden farklı sahneler ile karşılaşacağız.

Evcil hayvan bakma simülasyonu olarak da ifade edilebilen yapım da oyuncular 18 farklı yaratığı toplayarak onlara bakmaya ve beslemeye çalışacaklar.

Bir yumurta alınarak başlayacak olan oyunda zamanla yumurta kırılacak ve yepyeni bir yaratık oyuncuların karşısına çıkacak.

İki farklı platformda 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım, incelemelerde de beklentileri karşılamayı başardı.