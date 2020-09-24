FmWhatsApp APK İndir (Son Sürüm): Modlu WhatsApp uygulaması FmWhatsApp ile WhatsApp'ta olmayan özellikleri kullanabilirsiniz.
FMWhatsApp, WhatsApp modlu APK arayanlar için onlara seçenekten biri. FMWhatsApp APK 2020 son sürüm indirerek resmi WhatsApp uygulamasında olmayan özellikleri kullanabilirsiniz. FMWhatsApp de diğer WhatsApp modları gibi Google Play’de yok, APK olarak indirilebiliyor.
FMWhatsApp Nedir?
FMWhatsApp, orijinal WhatsApp uygulamasının modifiye edilmiş, modlanmış sürümüdür. Orijinal uygulamanın sunmadığı daha fazla görsel deneyim ve harika özellikler için bu modu kullanmalısınız.
FMWhatsApp İndir APK - Son Sürüm Özellikleri
- Özelleştirme: Orijinal uygulamanın yeşil temasını kitaplıktan istediğiniz renkle değiştirebilirsiniz. Kitaplığınıza özel temalar eklemekte özgürsünüz. Uygulamanın tüm simgelerini özelleştirebilirsiniz.
- Gizlilik: Uygulamaya son görülme, mavi tik ve çift tik gibi özellikleri gizlemenize olanak tanıyan gizlilik ayarları ekleyebilirsiniz. Orijinal uygulamada mümkün olmayan görüntülü arama (konuşma) özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Uygulama kilidini kullanarak uygulama açılışına şifre koyabilirsiniz.
- Ayrıcalıklı Özellikler: Mesaj göndermek için kişileri kaydetmeniz gerekmez. Bu mod sürümü kaydedilmemiş kişilere de mesaj göndermenize izin verir. Orijinal uygulama yalnızca üç sohbeti sabitlemenize izin verirken, bu mod ile 100 sohbeti sabitleyebilirsiniz. Ayrıca orijinal uygulamada bulunmayan grupların renklerini değiştirme şansına da sahipsiniz.
- Artan Sınırlamalar: Bu uygulama, 500 kişiden oluşan büyük bir gruba mesaj göndermenizi sağlar. Orijinal uygulama yalnızca 250 kişiye izin verir. Bir alıcıya 60 fotoğraf gönderebilirsiniz. Orijinal uygulama buna izin vermez.
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