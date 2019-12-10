Football Manager 2020 Touch Android İndir: Hıza odaklanan futbol menajerlik oyunu
Football Manager 2020 Touch, en çok oynanan futbol menajerlik oyunu Football Manager’ın basitleştirilmiş versiyonu. Evde, okulda, toplu taşımada, iş arasında her yerde oynayabileceğiniz, hızlıca ilerleyebileceğiniz Türkçe futbol menajerliği oyunu. Futbol yönetimi oyunlarını seviyor ancak fazla detaylı olduğundan oynamaktan sıkılıyorsanız Football Manager Touch’ı denemelisiniz.
Dünyanın en iyi futbol kulüplerini yönetme deneyimini hızlıca yaşabileceğiniz tek yapım Football Manager 2020 Touch. 51 ülke ve 116 lig arasından kulübünüzü seçerek 2020 sezonuna merhaba diyorsunuz. Dünyanın en iyi oyuncuları elinizin altında. Tanınmış oyuncuları transfer etmek veya geleceği parlak olan yetenekli oyuncuları keşfetmek seçim size kalmış. Geniş bir oyuncu veri tabanı mevcut. Kulübünüzü seçtiniz, kadronuzu kurdunuz, sıra taktiklerde. Futbol menajerlik oyunlarında oldukça karmaşık olan taktik ekranı Football Manager 2020 Touch’da çok sade. Önceden ayarlanmış taktik stillerini kullanarak doğru diziliş ve kendi oyun stilinize göre zahmetsizce takım oluşturabiliyorsunuz. Her şeyi ayarladıktan sonra maç gününü beklemeniz gerekmiyor. Hızlı Sonuç özelliğiyle maç günlerini hızlandırabiliyor, sezonları hızlıca oynayabiliyorsunuz.
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