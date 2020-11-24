Football Manager 2021 Mobile APK'sız Google Play'den yüklenebilen futbol menajerlik oyunudur. FM21 Mobile yeniliklerle geliyor!
Football Manager 2021 Mobile ne zaman çıkacak? sorusu nihayet yanıt buldu. Football Manager’da 2021 sezonu açıldı. Yeniliklerle dolu Football Manager 2021 Mobile’ı oynamak için hemen yukarıdaki Football Manager 2021 Mobile İndir butonuna dokunun. Football Manager 2021 Mobile, APK’sız Google Play’den yüklenebilir. Oyun ücretli olduğundan alternatif Football Manager 2021 Mobile APK indirme linki eklenmemiştir. Mobilde en çok indirilip oynanan futbol menajerlik oyunlarından Football Manager Mobile 2021 sezonunda da bomba gibi! Hemen indirin, tüm dünyaya en iyi futbol menajeri olduğunuzu gösterin.
Football Manager 2021 Mobile İndir
Football Manager 2021 Mobile (FM21 Mobile), Android telefonunuzda oynayabileceğiniz en iyi futbol menajerlik oyunlarından biri. En iyi 24 futbol ülkesinden 60’tan fazla lig içeren oyunda futbolun dinamolarından biriyle yurt dışı macerasına atılabilir veya yurt içinde zafere ulaşmak için mücadele edebilirsiniz.
Dünyanın en iyi oyuncuları ve birçok genç yetenek gerçek anlamda cebinizde. Oyuncuları akıllıca satın alın ve antrenman sahasında becerilerini geliştirin. Maç öncesi hazırlıkları tamamladığınızda dijital yedek kulübünüzde yerinizi alarak taktiksel vizyonunuzun gerçeğe dönüşmesini izleyin. Hiçbir mobil futbol menajerlik oyunu dünyanın en iyi kulüplerine menajerlik yapma işine sizi bu kadar yaklaştıramaz. FM21 Mobile ile gelen yenilikler;
- Üç Yeni Ülke: Şimdiye kadarki en uluslararası Football Manaher oyununda Meksika, Arjantin ve tam lisanslı Kanada Premier League'in çıkışıyla yeteneklerinizi çok daha fazla konuma götürün.
- Taktik Revizyonu: Taktik panosunda sizi zafere götüren bir felsefe oluşturmak daha önce hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yeni taktiksel şablonlar, gösterişli bir şekilde seçip oynamanıza olanak verirken yeni oyuncu rolleri ve iyileştirilmiş duran top seçenekleri performans seviyelerinizi artıracak.
- Yenilenen Dinamikler: Yeniden tasarlanan Dinamikler sistemi, kadrodaki hiyerarşi ve oyuncularınız arasındaki bağların iç yüzünü anlamanızı sağlayarak kusursuz takım oyunu oluşturmanıza yardımcı olacak. Yeni Takım Kaptanı aracılığıyla soyunma odası ile aranızda artık daha doğrudan bir bağ bulunuyor. Maç gününde takımınıza avantaj sağlamak için liderinizi akıllıca seçin.
- Sesinizi Duyurun: Kilit oyunlarda avantaj sağlamak amacıyla oyuncularınızı motive etmek için yeni yollardan yararlanın ve ardından oyunun zirvesine doğru giden yolda medya gösterisini yönlendirin. Söylediğiniz her şeyin soyunma odasındaki uyumu etkilediğini unutmayın... Ayrıca, oyuncu geri bildirimlerini daha da vurgulayan yenilenmiş bir kullanıcı ara yüzünden de faydalanacaksınız.
- Pliot Kulüpler Oluşturun: En parlak geleceğe sahip oyuncularınızın ihtiyaç duydukları düzenli ilk 11 faaliyetlerini garanti altına alarak genç oyuncu yetiştirme faaliyetlerinizi en üst seviyeye çıkarın; bunu, kendi Pilot Kulüplerinizi oluşturarak yapın. Dönüşlerinde fark yaratmaya ne kadar yakın olduklarını görmek için sezon boyunca ilerlemelerini kontrol edin.
- Sezon Öncesi Hazırlıkları: Mobile serisinde uzun süredir beklenen eklemenin gerçekleştirilmesiyle, artık takımınızın sezon öncesi hazırlıklarını, istediğinizde, dilediğiniz dostluk maçını ayarlayarak kontrol edebilirsiniz. En iyiyi sahanıza getirin ve kadronuzun gerekli özelliklere sahip olup olmadığını görün.
YORUMLAR