Football Manager 2021 Mobile ne zaman çıkacak? sorusu nihayet yanıt buldu. Football Manager’da 2021 sezonu açıldı. Yeniliklerle dolu Football Manager 2021 Mobile’ı oynamak için hemen yukarıdaki Football Manager 2021 Mobile İndir butonuna dokunun. Football Manager 2021 Mobile, APK’sız Google Play’den yüklenebilir. Oyun ücretli olduğundan alternatif Football Manager 2021 Mobile APK indirme linki eklenmemiştir. Mobilde en çok indirilip oynanan futbol menajerlik oyunlarından Football Manager Mobile 2021 sezonunda da bomba gibi! Hemen indirin, tüm dünyaya en iyi futbol menajeri olduğunuzu gösterin.

Football Manager 2021 Mobile İndir

Football Manager 2021 Mobile (FM21 Mobile), Android telefonunuzda oynayabileceğiniz en iyi futbol menajerlik oyunlarından biri. En iyi 24 futbol ülkesinden 60’tan fazla lig içeren oyunda futbolun dinamolarından biriyle yurt dışı macerasına atılabilir veya yurt içinde zafere ulaşmak için mücadele edebilirsiniz.

Dünyanın en iyi oyuncuları ve birçok genç yetenek gerçek anlamda cebinizde. Oyuncuları akıllıca satın alın ve antrenman sahasında becerilerini geliştirin. Maç öncesi hazırlıkları tamamladığınızda dijital yedek kulübünüzde yerinizi alarak taktiksel vizyonunuzun gerçeğe dönüşmesini izleyin. Hiçbir mobil futbol menajerlik oyunu dünyanın en iyi kulüplerine menajerlik yapma işine sizi bu kadar yaklaştıramaz. FM21 Mobile ile gelen yenilikler;