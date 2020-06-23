MMORPG oyunu olarak lansmana çıkan ve şu sıralar iki farklı mobil platformda hızla yayılmaya devam eden Forlands heyecan dolu oynanışı ile oyuncuları tatmin etmeye çalışacak.

Fantastik yapısı ile kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başaran yapım oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkarak yüzleri güldürdü.

Dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları gerçek zamanlı olarak bir araya getiren başarılı yapım da full HD kamera açıları eşliğinde onlarca farklı sahne ile karşılaşabilmek mümkün olacak. Birbirinden farklı çoklu zindanların da yer alacağı oyun içerisinde lonca savaşları da olacak.

Oyuncular kurdukları loncalar ile diğer loncalara karşı savaşabilecek ve onları yağmalayabilecekler. Etkileyici karakterler yaratma fırsatı da veren yapım da göz kamaştırıcı ödüller de oyuncuların beğenisini kazanacak içerikler arasında yer alıyor.

Basit ve sürükleyici bir oynanışın yer aldığı yapım içerisinde çarpıcı sahneler eşliğinde ilerlemeye çalışacağız.