FOXplay, internet üzerinden film ve dizi izleyebileceğiniz, ilk aşamada sadece FOX TV içeriklerinin yer aldığı ve ilerleyen zamanlarda başka içerikleri de barındırması planlanan bir tür platformdur.

Fox tarafından yeni uygulaması ise şöyle tanıtıldı: "Android uygulamamız yenilendi! Güncellenen uygulamamızla FOXplay’de; en sevilen dizilere, filmlere, programlara, yarışmalara ve daha birçok favori içeriğe ulaşabilir, dijitale özel hazırlanan formatları tek tıkla ücretsiz veya dilerseniz abone olarak reklamsız izleyebilirsiniz. FOX ile FOX canlı yayınını, en sevdiğiniz dizi veya programların güncel yayınlarını ve haber bültenlerini takip edebilir; FOXplay ile sevdiğiniz dizi, program ve filmleri dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz.



Ayrıca FOX ile haftalık yayın akışına kolayca erişebilir favori dizilerin yayın zamanlarını takip ederek beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle anında paylaşabilirsiniz. Android için hazırlanan özel tasarımla dizilerden haberlere, galerilerden videolara birçok özel içeriğe kolaylıkla ulaşabilir; fragman ve bölüm videolarını kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz. FOX & FOXplay’in yenilenen Android uygulamasıyla sevdiğiniz dizi, film, program ve haber bültenleri 3G, 4G ve WiFi ile her an, her yerde sizinle..."

FOXplay uygulamasının dikkat çeken bir başka özelliği ise "İzlerken Al" oldu. Belirli dizi ve filmlerde karakterlerin üzerindeki kıyafetlerin satın alınabileceği bir altyapı kuran Fox, Hepsiburada ile anlaşma yaparak, bu kıyafetlerin size ulaşmasının önünü açdı.