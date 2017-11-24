Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Free Fire – Battlegrounds mobil oyunu, üst düzey görsel efektleriyle dikkat çeken ve çekişmeli bir mücadelenin kapılarını açan heyecan verici bir aksiyon oyunudur.

Free Fire – Battlegrounds mobil oyununda ilk göze çarpan şüphesiz oyunun yüksek çözünürlüklü görsel efektleri. Bir konsol oyunundan geri kalmayacak kadar kaliteli görsel detayları barındıran oyunda akıcılık da bu efektlerle yaratılmış durumda.

30 oyuncunun aynı anda ıssız bir adaya bırakıldığını ve birbirleriyle savaşmaya başladığını düşünün. Tam bir kaos ortamında hayatta kalmak için araziyi öğrenmeli ve stratejinizi belirlemelisiniz. 30 kişinin içinden hayatta kalan son adam olmaya çalışacaksınız. Oyunun başlangıcında ise sizleri nasıl bir maceranın beklediğini tahmin edebileceksiniz. Zira her oyuncu haritanın farklı yerlerine bir paraşüyle bırakılıyor. Sayısız silah çeşitlerinin ve ekipmanların bulunduğu bu güzel aksiyon oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.