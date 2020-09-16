Fun 101 Okey (Android), Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Okey ve 101 oyununu sevenleri bir araya getiriyor. 5 milyonun üzerinde Android telefona indirilen Fun 101 Okey’de okey ve 101 oyunu dışında at yarışı, sirk oyunları da bulunuyor. 101 oyunları arasında özel yere sahip olan Fun 101 Okey’i hemen telefonunuza ücretsiz indirin, gerçek oyuncularla gerçekteki gibi okey 101 oynamanın keyfini çıkarın.

Fun 101 Okey, Android telefonunuzda gerçek oyunculara karşı oynayabileceğiniz hatta sohbet bölümünden yeni arkadaşlıklar kurabileceğiniz okey ve 101 oyunu. Klasik okey modları haricinde popüler katlamalı mod ve geliştiricinin kendi tasarladığı duble ve turbo mod mevcut. 101 oyununu sevenler için ayrı Türkiye geneli lig sistemi var. Türkiye’nin 101 severleri burada buluşuyor. Çip masa oyunlarının olmazsa olmazıdır. Fun 101 Okey’dee bol çipli ödüllü etkinlikler düzenleniyor. Günlük giriş yaparak, günlük görevleri tamamlayarak vs. çip kazanabiliyorsunuz. Etkinlikler dışında oyun içerisindeki sirk ve at yarışları oyunlarını oynayarak da çip sayınızı yükseltebiliyorsunuz.

Fun 101 Okey Android Oyunu Oynanış Detayları