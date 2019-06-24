İlk etaptan başlayarak bitiş çizgisine birinci olarak gelmeniz gerek bir yarış oyunudur. Bunu yapmak için rakibinizden daha hızlı hareket ettiğinizden emin olmalısınız. Hızlanmak içinse zıplayın, zıplayın!

Fun Race 3D, yarışınıza odaklanmanıza yardımcı olacak basit kontroller içeriyor. Tek yapmanız gereken zıplamaya hazır olduğunuzda ekrana dokunmak ve karakterinizi hızlandırmak. Fakat her çukurda farkındalığınızı arttırın, böylece becerinizi gerçekleştirmek için doğru zamanı anlayabilirsiniz.

Dört oyuncunun bir etapta yarıştığı bu basit yarış oyununda gitgide daha zorlu parkurlarla karşılacaksınız. Kendinizi zorlayın ve birinciliği hedefleyin!

