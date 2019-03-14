İki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Funghi's Den ile bizleri eğlenceli dakikalar bekliyor. Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan yapımda rengarenk içerikler yer alıyor. Bir yaşam gözlem simülasyonu olarak karşımıza çıkan oyunda bize verilen görevleri başarmaya çalışacak ve oyun içerisinde seviye yükselteceğiz.

Detaylı içerikler eşliğinde oyuncular eğlenceli zaman geçirecekler.

Aksiyon ve gerilimden uzak yapısı ile oyuncuları tatmin edecek olan yapım, Google Play’de mobil oyunculardan 4.4 gibi bir inceleme skor puanı aldı. 100 binden fazla kez indirilen ve iki farklı mobil platformda oynanan Funghi's Den, 2017’den bu yana güncelleme almıyor.

İyi oyunlar dileriz.