Bulunduğumuz tarihten tam 100 yıl sonrası hayal edilerek tasarlanmış ve eski futbolcuların DNA’ları alınarak üretilmiş robotlar eşliğinde nefes kesen maçlara çıkacağınız ve birincilik mücadelesi vereceğiniz Futuball, yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir yapımdır.

Mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve farklı tasarımı ile ilgi çeken bu oyunda yapmanız gereken, robotlardan kurulu yenilmez bir futbol takımı oluşturarak zorlu turnuvalarda yarışmak ve şampiyon olarak kupa kaldırmaktır. Dünyaca ünlü kulüpleri yöneterek kendi taktik ve stratejinizi geliştirebilirsiniz. Çoklu oyuncu modu ile arkadaşlarınızla birlikte oynayabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.

Oyunda Madrid, Barcelona, Bayern, Juve, Milan, Chelsea, Manchester gibi dünyanın ileri gelen takımları bulunmaktadır. Ayrıca geçmişe dönüp yıldız futbolcuların DNA’sını toplayarak robotlarını yapabileceğiniz Messi, Ronaldo, Maradona ve daha yüzlerce efsane isim yer almaktadır. Takımınızı kurarak geleceğin menajerlik oyununu oynayabilir ve eşsiz bir deneyim kazanabilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve ücretsiz olarak oynayacağınız Futuball, sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyundur.