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G-Switch 3 1.2.3 (Android)
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  5. G-Switch 3 - Android İçin Macera Oyunu

G-Switch 3

1.2.3
Android
G-Switch 3
ÜCRETSİZ
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Yer çekimi kanunlarıyla oynayarak yarışta birinci gelin.

G-Switch 3 Ekran Görüntüleri - 1
G-Switch 3 Ekran Görüntüleri - 2
G-Switch 3 Ekran Görüntüleri - 3
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

İçgüdünüzü ve tepkinizi kullanmanız gereken harika bir oyun. Oyunda inanılmaz bir hızla çeşitli engelleri aşmak için yerçekimi değiştirmek zorundasın.

3 farklı dünyada 30 kontrol noktasına sahip büyüleyici tek mod ile basit tek dokunuşla yönetimi ele geçirin. Bir cihazda 4 oyuncuya kadar yerel çok oyunculu turnuvalarda arkadaşlarınızla eğlenin. Bilgisayar rakipleri ile 6 katılımcıya kadar turnuvalarda da botlara karşı yarışabilirsiniz.

Sonsuz modda rekorunuzu kırmaya çalışın.Yeni klon modunda aynı anda 2 karakteri kontrol edin. Blok yeni karakterler üretmek için 12 gizli topları toplayın ve kendinize özgü karakterler ortaya koyun.

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