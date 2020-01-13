G-Switch 3

İçgüdünüzü ve tepkinizi kullanmanız gereken harika bir oyun. Oyunda inanılmaz bir hızla çeşitli engelleri aşmak için yerçekimi değiştirmek zorundasın.

3 farklı dünyada 30 kontrol noktasına sahip büyüleyici tek mod ile basit tek dokunuşla yönetimi ele geçirin. Bir cihazda 4 oyuncuya kadar yerel çok oyunculu turnuvalarda arkadaşlarınızla eğlenin. Bilgisayar rakipleri ile 6 katılımcıya kadar turnuvalarda da botlara karşı yarışabilirsiniz.

Sonsuz modda rekorunuzu kırmaya çalışın.Yeni klon modunda aynı anda 2 karakteri kontrol edin. Blok yeni karakterler üretmek için 12 gizli topları toplayın ve kendinize özgü karakterler ortaya koyun.