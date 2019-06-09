Kendi modelinizi tasarlayarak farklı kıyafetler ve aksesuarlarla donatabileceğiniz Gacha Life, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve 10 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı karakterler oluşturarak bu karakterleri dilediğiniz gibi giydirmek ve podyuma çıkartmaktır. Hayalinizdeki modeli oluşturabilir ve modelinizin saçını, makyajını, kıyafetini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tasarladığınız karakterle çeşitli yarışmalara katılabilir ve birçok ödül kazanabilirsiniz. Oyunu online olarak da oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerinde yer alan güçlü rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz. Ayrıca online modda sohbet özelliğini kullanabilir ve arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yarışmalara katılabileceğiniz 20 farklı karakter yer almaktadır. Ayrıca bu karakterlere giydirebileceğiniz onlarca kıyafet ve aksesuar bulunmaktadır. Bu malzemeleri kullanarak hayalinizdeki karakteri tasarlayabilir ve yarışmaları kazanabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Gacha Life, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.