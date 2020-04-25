Rengarenk yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap etmeye hazırlanan Gafa nihayet yayınlandı.

KMD Games’in mobil oyunları arasına yeni katılan ve oldukça hoş içeriklere sahip olan Gafa spor oyunları arasında yer alıyor. Futbol menajerliği tarzında bir oynanış eşliğinde piyasaya çıkış yapan oyun gerçek zamanlı olarak oynanıyor.

Parmak futbolu olarak adlandırılan ve gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları bir araya getirmeyi vadeden Gafa oynaması ücretsiz yapısı ile hem Android platformunda hem de iOS platformunda piyasaya sürüldü.

1’e 1 eşleşmelerin yer aldığı yapım içerisinde dileyen oyuncular arkadaşları ile de oyunun tadını çıkarabilecekler. Eski yeni tüm cihazlarda yüksek performans sergileyen başarılı oyun kitlesini artırmaya devam ediyor.