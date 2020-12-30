GAİN, kısa, yaratıcı ve eğlenceli içeriklere sahip yeni nesil medya uygulaması. Güncel içerikler, diziler, belgeseller, spor programları daha fazlası ile kişiye özel ana akış sunan platform, canlı yayınlardan oluşan yerli-yabancı geniş bir yayın akışına da sahip. Yeni nesil içerik platformu GAİN TV, Google Play’den ücretsiz indirilebilir!

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GAİN, kullanıcılara özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videolar içeren yeni nesil bir içerik platformu. Diziler, kısa filmler, belgesel serileri, spor, müzik, eğlence programlarının yanı sıra günlük haber ve canlı yayınlarla dopdolu bir platform olan GAİN’de yayın akışını size göre belirliyor. Beğendiğiniz içeriklere göre akış sunmakla kalmıyor, günlük rutinlerinize (işe gidip gelme, yemek, mola diğer) harcadığınız zamanı da ölçerek ona uygun alternatif içerikler sağlıyor. Böylelikle günün her anında harcadığınız zamana ve içerik tercihinize uygun bir akışla karşılaşıyorsunuz. Kendi içerik listesinizi hazırlama ve tekrar tekrar izleme şansına da sahipsiniz.

GAİN’in orijinal içerikleri;

10 Bin Adım

Open Mic Rap Yarışması

Gain Sahne

Elektromonolog

Bir MFÖ Belgeseli – Ele Güne Karşı

İlber Ortaylı ile Şeylerin Tarihi

İlber Ortaylı ile Kışkırtıcı Sorular

Sokopop Hayat Dudaklarda Mey

Şokopop Skandallar & Co

Şokopop Profiller

Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı

Teker Teker Sor Vedat Milor

Şarkı Hikayeleri

İlham Aldığım İdoller

Metot

Senkron

Terapist

Oyunlar Holding

Überkiloz – Duraktan Durağa

Ex Aşkım

Türkiye’de Kadın Olmak

İstanbul Apartmanları

Yeni Nesil: Yeni nesil içerik platformu GAİN ile tanışın.

Kısa İçerikler: Farklı kategorilerden yüzlerce kısa içeriği akıllı akışta izleyin.

GAİN Orijinal: Sadece GAIN’e özel orijinal yapımları keşfedin.

Hemen Paylaşın: Sevdiğiniz içeriklerden liste oluşturup arkadaşlarınızla paylaşın.

Kaldığınız Yerden İzleyin: Yarım kalan videolara kaldığınız yerden devam edin.