Galactic Colonies alanı keşfetmek ve koloniler inşa etmekle ilgili bir oyundur. Prosedürel olarak oluşturulmuş bir evreni binlerce gezegenle keşfedin. Her koloni küçük başlar.

Bir gezegenin doğal kaynaklarını kullanmadan önce sömürgecilerinize barınma ve yiyecek sağlayarak başlayın. Koloninizi daha da büyütmek için fabrikalar kurun ve ileri teknoloji ürünü ürünler oluşturun. Tropikal, çöl ve buz gezegenlerini keşfedin ve kolonilerinizin sert, yabancı dünyalarda hayatta kalmasına yardımcı olun.

Krallığınız aktif olarak oynamadığınız zamanlarda bile kaynak üretmeye devam edecek. Kral olarak rolünüz her şeyi yönetmek, stratejiyi geliştirmek ve emir vermek. Çok hızlı dokunarak üretimi aktif olarak hızlandırabilirsiniz ancak buna gerek yok. Koloninizde her şey kendi ayarında ilerliyor.

Galactic Colonies'i ücretsiz indirin ve yeni bir galaksiyi keşfetmeye başlayın.