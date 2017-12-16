Gallery Doctor uygulaması, Android cihazlarınızdaki benzer ve kötü fotoğrafları temizlemenizi sağlıyor.

Akıllı telefonlarınızda depolama alanınız sık sık doluyorsa, çeşitli önbellek temizleme adımlarını uygulamanız gerekiyor. Önbellek temizleme uygulamaları genellikle tarayıcı geçmişi, uygulama verileri vb. bilgileri silerek hafızada yer açıyorlar. Gallery Doctor uygulaması ise telefonunuzda gereksiz yer kaplayan benzer veya kötü fotoğrafları tanımlayarak hızlı bir şekilde temizlemenizi sağlıyor.

Bulanık çekimler, kalitesiz fotoğraflar, benzer fotoğraflar ve karanlık fotoğrafları otomatik olarak tanımlayan Gallery Doctor uygulamasının boşalttığı hafızayı görünce çok şaşıracağınıza eminim. Eğer sizin de düşük hafızalı bir telefonunuz varsa ve depolama alanınızda yer açmak istiyorsanız, Gallery Doctor uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: