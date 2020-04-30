Shadow Masters’ın başarılı mobil oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak Play Store’da yayınlanan Garbage Hero oyuncularına eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor.

Aksiyon oyunu olarak mobil platformda oyuncuların karşısına çıkan yapım da rengarenk içeriklerin yanı sıra sürükleyici bir oynanış atmosferi de yer alıyor. Oldukça renkli bir dünyayı karşımıza çıkaran başarılı oyun her kesimden oyuncuya da hitap ediyor.

Başarılı oyun içerisinde çöpleri toplayacak ve geri dönüşüme hazır bir hale getireceğiz. Çöpleri türlerine göre ayıracak, geri dönüşümlerini sağlayarak dünyanın kirlenmesinin önüne geçmeye çalışacağız.

2015 yılında oynaması ücretsiz olarak Play Store üzerinde yayınlanan yapım günümüze kadar 50 binden fazla oyuncu tarafından indirildi ve oynandı. Oyunun şiddetten uzak olması da her kesimden oyuncuya ulaşmasını sağladı.