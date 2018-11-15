Mobil platformda eğlence kategorisinde yer alan Garbage Truck ile sürüş becerilerimizi geliştirmeye çalışacağız.Çarpıcı grafiklere sahip olan mobil oyunda işimiz şehrin sokaklarındaki çöpleri toplamak olacak. İki farklı zorluk seviyesine sahip olacak olan oyunda farklı çöp arabalarını kullanabileceğiz. Gerçekçi bir şehirde çöpleri çöp arabasına yükleyecek ve insanlara daha temiz alanlar yaratacağız. Akıllı telefonlarda tamamen ücretsiz olarak oynanan yapım şuanda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaktadır.

Renkli bir oynanış atmosferine sahip olan mobil eğlence oyunu ses efektleri ile de oyunculara gerçek bir çöp arabası sürüyormuşçasına his veriyor. Entertainment July tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyunda gerçekçi çok sayıda animasyon da yer alıyor. 100 binden fazla oyuncu tarafından değerlendirilen yapım Google Play’de alanında adından söz ettiriyor.

İyi oyunlar dileriz.