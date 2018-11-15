Garena Free Fire, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil savaş oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz oyunda aksiyon ve macera dolu savaşlara katılarak kazanan olmak için mücadele ediyorsunuz. Oldukça heyecan verici bir atmosfere sahip olan oyunda ıssız bir adaya atlatarak silahlar bulmaya çalışıyor ve rakiplerinizle kıyasıya savaşıyorsunuz. Stratejik savaşlara dahil olmanız gereken oyunda aynı zamanda arkadaşlarınızla birlikte de oynayabiliyorsunuz. Gerçekçi ve akıcı grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda harika bir atmosfer yer alıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda güvenli noktaları seçmeli ve kısa sürede silahlarınızı kuşanmalısınız. Battle Royale türüne sahip bir oynanışa sahip olan oyunda sürükleyici bir etki yer alıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Garena Free Fire sizleri bekliyor. Karakterlerinizi de özelleştirebileceğiniz oyunda işinizi bir hayli zor.

Garena Free Fire oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.