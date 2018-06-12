Gartic.io, Android telefonda arkadaşlarınızla, dünya genelinde oyuncularla keyifle oynayacağınız çizime dayalı tahmin oyunu. Tüm oyuncuların kendi özel odalarını oluşturup kendi kurallarını koyabildiği resimli tahmin oyunu, Türkçe dil desteğiyle geliyor. Çiziminize ve kelime bilginize güveniyorsanız, hoşça vakit geçireceğiniz bir mobil oyun.

Android telefonunuza ücretsiz indirip çevrenizdekilerle veya online oyuncularla eğlenerek oynayabileceğiniz bir çizim tahmin etme oyunu Gartic.io. Dilediğiniz oyuncuyu dahil edebileceğiniz ve kendi kurallarınızı koyacağınız (belli sembol, harf, kelimeleri kullanmayalım gibi) odalarda veyahut diğer oyuncuların oluşturduğu odalara giriş yaparak oynamaya başlıyorsunuz. Çizim yaparken oyuncular da sohbet alanında ne çizdiğinizi bilmeye çalışıyor. Belirlenen puan hedefine ulaşan ilk oyuncu oyunun kazananı oluyor. Bu arada bir odada maksimum 50 oyuncu yarışıyor.