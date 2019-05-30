GastroClub uygulaması ile Android cihazlarınızdan yüzlerce restoranda indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Toplamda 6 ilde, 700’den fazla seçkin restoran ve beach club’larda n indirimli olarak faydalanmanızı sağlayan GastroClub, üyelerine birçok ayrıcalık sunuyor. Ailenizle, arkadaşlarınızla veya tek başınıza gittiğiniz restoranlarda masanın toplam hesabı üzerinden indirim sağlayabileceğiniz platformda, sadece siz değil yakınlarınız da bu avantajlardan faydalanabiliyorlar. GastroClub üyesi restoranları arayabileceğiniz, restoran bilgilerine ve konumuna ulaşabileceğiniz GastroClub uygulamasında şehir, semt ve restoran türüne göre arama yapabiliyorsunuz.

Restoranların fotoğrafları, indirim oranları, ambiyansı ve daha birçok bilgisini sizlere sunan GastroClub uygulamasında size en uygun mekanları bularak, özel günlerde veya iyi vakit geçirmek istediğiniz zamanlarda sizi mutlu edecek aktiviteler yapabilirsiniz. Siz de GastroClub üyesi olarak indirimlerden faydalanmaya başlayabilirsiniz.