Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin dijital işlemlerini tek çatı altında gerçekleştirmeleri için gençlere kolaylık sağlayan Genciz Biz uygulamasını hayata geçiriyor. Artık pek çok şeyi GencizBiz'den yapabilirsiniz!

GENCİZBİZ uygulamasında en son duyuruları, haberleri ve başvuruları anında öğrenebilirsin.Gençlik Radyosu’nu dinleyebilir, yurt/kredi işlemlerini gerçekleştirebilirsin. Katıldığın etkinlikleri ve faaliyetleri görebilirsin.

Uygulama üzerinden ülke genelinde tüm spor müsabakaları takip edebilir, gönüllülük uygulamaları ve gençlik kampları hakkında bilgi alabilir ve gençlik spor yayınlarına ulaşabilirsin. Harita üzerinden ülkemizde gerçekleşen spor müsabakaları hakkında konum, tarih, saat bilgilerini edinebilirsin.