Genshin Impact, Windows PC ve mobil cihazlarda (Android ve iOS) oynanabilen ücretsiz aksiyon rol yapma oyunu. Anime çizgilerini beğenenlerinin favori mobil oyunlarından Genshin Impact açık dünya oyunları severleri de bir araya getiriyor. Genshin Impact Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor. Sadece Google Play Store’da 10 milyon indirmeyi geçen yapım, Google tarafından 2020’nin en iyi Android oyunu seçildi.

Genshin Impact İndir

Yaşamla dolu ve doğal enerjiyle akan geniş bir dünya olan Teyvat’a adım atın. Siz ve kardeşiniz buraya başka bir dünyadan geldiniz. Bilinmeyen bir Tanrı tarafından ayrı tutulan, güçlerinden arınmış ve derin bir uykuya dalmış olarak şimdi ilk geldiğinizden çok farklı bir dünyaya uyanıyorsunuz. Bundan hareketle her bir elementin Tanrısı olan The Seven’dan yanıtlar aramak için Teyvat boyunca yolculuğunuz başlıyor. Yol boyunca harikulade dünyanın her yerini keşfetmeye hazırlanın, çeşitli karakterlerle güçlerinizi birleştirin ve Teyvat’ın sahip olduğu sayısız gizemi ortaya çıkarın…

Muazzam Açık Dünya: Herhangi bir dağa tırmanın, herhangi bir nehirde yüzün ve yolun her adımında dudak uçuklatan manzarayı seyrederek aşağıdaki dünya üzerinde süzülün. Ve gezinen bir Seelie’yi veya garip mekanizmayı araştırmayı bırakırsanız ne keşfedebileceğinizi kim bilebilir?

Suyu Piro ile buharlaştıracak mısınız, Elektro ile elektron mu yükleyeceksiniz yoksa Soğuk ile donduracak mısınız? Elementlere hakimiyetiniz size savaşta ve keşifte üstünlük sağlatacak.

Güzel Görseller: Etkileyici bir sanat stili, gerçek zamanlı render ve size gerçekten sürükleyici bir görsel deneyim sunan ince ayarlanmış karakter animasyonları ile etrafınızdaki dünyanın güzelliklerini görün. Işıklandırma ve hava durumu zaman içinde doğal olarak değişiyor ve bu dünyaın her detayına hayat veriyor.

Dinlendirici Müzikler: Etrafınızdaki geniş dünyayı keşfederken Teyvat’ın güzel seslerinin sizi içine çekmesine izin verin. Londra Filarmoni Orkestrası tarafından icra edilen oyun müzikleri ruh halinize uyacak şekilde zaman ve oynanışla sorunsuz bir şekilde değişiyor.

Rüya Takımınızı Kurun: Teyvat’ta her biri kendine özgü kişilikleri, hikayeleri ve yetenekleri olan çeşitli karakterlerle takım oluşturun. En göz korkutucu düşmanları ve bölgeleri fethetmenize yardımcı olması için en sevdiğiniz kombinasyonları keşfedin ve karakterlerinizi geliştirin.

Arkadaşlarla Yolculuk: Daha temel aksiyonu tetiklemek, zorlu boss dövüşlerinin üstesinden gelmek ve zorlu alanları fethederek zengin ödüller kazanmak için çeşitli platformlarda arkadaşlarınızla birlikte oynayın.

Jueyun Karst’un zirvelerinde dururken ve önünüzde uzanan yuvarlanan bulutları ve engin araziyi alırken biraz daha Teyvat’ta kalmak isteyebilirsiniz… Ama kayıp kardeşinizle yeniden bir araya gelene kadar nasıl dinlenebilirsiniz? Gezgin macera sizi bekliyor!