Gentle Sniper oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Nazik bir keskin nişancı nasıl olur? Daha önce hiç duymadığına eminim. Ama artık bu oyun sayesinde çok iyi anlayacaksın. Keskin nişancılık işini eğlenceli bir hale getiren benzersiz bir oyunla karşınızdayım.

Karşınıza gelen farklı nesnelere ateş ederek isabet ettirmeye çalışıyorsunuz. Yaptığınız atışlarda basit stratejiler kurarak doğru hamlelerde bulunabilirsiniz. Her oyunda 3 atış hakkı verilir. Üçünde de isabet ettiremez iseniz kaybetmiş olursunuz. Bu nedenle gerçek bir keskin nişancı gibi güzel atışlar yapın. Kolay seviyeden başlayan oyun sonraları zorlaşıyor. Mesafenin arttığı yerlerde vuracağınız cisimler de hareket etmeye başlıyor.

Oyunu oynadıkça bu işte ustalaşacağınıza eminim. Kendinize olan güveninizi asla yitirmeyin. Basit kontrol şekilleri sayesinde bu oyunun üstesinden gelebilirsiniz. Üstelik renkli atmosferi sayesinde sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor. Sen de bu deneyimden faydalanmak istiyorsan oyunu mobil cihazlarına ücretsiz olarak indirebilirsin.