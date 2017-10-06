Geostorm: Uzaydan Gelen Fırtına

Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Geostorm mobil oyunu, dünyayı tehdit eden bir olayın çözülmesi için uğraş vereceğiniz oldukça heyecanlı bir tür bulmaca oyunudur.

Geostorm mobil oyununda aksiyon ve bulmaca türlerinin birleştirildiğini sezebilirsiniz. Hayatta kalma adına da büyük uğraş vereceğiniz oyunun hikayesine göre dünya alışılmamış iklim felaketleriyle karşı karşıya kalır. Bu arada iklim hareketliliğini önceden tahmin etmeye yarayan uydular da sabote edilmiştir. Sizin göreviniz ise hava olaylarından sağ çıkarak uyduların tekrar çalışmasını sağlayacak araç gereçleri bulmak.

Bulmacayı çözmek hiç de kolay olmayacak çünkü felaketten darmadağın olmuş mekanlarda dolaşmak zorundasınız. 3 farklı yerde 3 farklı karakter ile oynayacağınız Geostorm mobil oyununda tsunami, fırtına ve dondurucu soğuk ile başa çıkmaya çalışacaksınız. Uzun ve sürükleyici bir oyun olan Geostorm’u Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.