Glovo, restoranlardan marketlere, pastanelerden kişisel bakım ürünleri satan yerlere her yerden sipariş verebildiğiniz bir Android uygulaması. Bulunduğunuz şehirdeki en iyi restoranlar, mağazalardan en iyi ürünler dakikalar içerisinde kapınıza kadar geliyor.

Yurt dışında birçok şehirde, Türkiye’de de İzmir, İstanbul ve Ankara’da hizmet veren popüler bir teslimat uygulaması Glovo. Diğer sipariş verme uygulamalarından farklı olarak sadece yeme - içme yerlerinden sipariş vermiyorsunuz. Kişisel bakım ürünlerine ihtiyaç duyduğunuzda, son dakika hediye almayı unuttuğunuz vakit de yardımınıza koşan, hatta istediğiniz şeyi sipariş verebildiğiniz bir uygulama Glovo. Restoranlar, Kahve ve Tatlılar, Market, Ne İstersen, Hediye, Kişisel Bakım kategorileri arasından o anda ihtiyacınız olan şeyi bulup anında siparişinizi kredi kartıyla veriyorsunuz. Siparişiniz, size ya da istediğiniz bir kişiye dakikalar içinde teslim ediliyor. Siparişinizi canlı olarak da takip edebiliyorsunuz.