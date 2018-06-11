GOBOZ, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz ve çocuklarınızın daha yararlı şeylerle meşgul olmasını sağlayabileceğiniz bir uygulamadır. Alanında uzman hocalarla hazırlanan yüzlerce eğitim dolu içeriğe erişim sağlayabileceğiniz uygulama ile çocuklarınıza daha yararlı bir ortam sağlayabiliyorsunuz.

2-12 yaş arası çocukları ilgilendiren bir uygulama olan GOBOZ, çocukları zararlı içeriklerden korumak ve eğitim dolu içeriklerle meşgul olmalarını sağlıyor. Eğlenceli videoların yer aldığı uygulama ile çocuklarınızı her an kontrol altında tutabiliyorsunuz. Son derece basit bir kullanıma ve kullanışlı arayüzlere sahip olan GOBOZ, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir uygulama diyebilirim. Kişiselleştirilmiş özellikleriyle de kullanıcılarına rahatlık sağlayan uygulamada video içerikleri önceden indirerek internet bağlantısının olmadığı zamanlarda da kullanım sağlayabiliyorsunuz. Abonelik sistemine sahip olan GOBOZ uygulamasını sakın kaçırmayın.

GOBOZ uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.