Mobil kart savaşları arasına henüz yeni dahil olan Gölge Güverte geniş kitlelere hitap edecek gibi görünüyor.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın çeşitli yerlerinden oyuncuları karşı karşıya getirecek olan Gölge Güverte ile stratejik savaşlara dahil olacağız. Tamamen ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan yapım strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kaliteli grafiklere saihp olan yapımda oyuncular farklı zorluklara sahip olan PvP arenalarına katılacak ve yeteneklerini gösterme fırsatı elde edecekler.

PvP arenalarında ve kampanya görevlerinde boy gösterecek olan oyuncular çevrimiçi olarak kart savaşı yapma deneyimi görecekler. Özel yeteneklerin ve görsel efektlerin yer aldığı oyunda nefes kesen sahneler bizleri bekliyor olacak.

Büyük ödüllerin yer aldığı mobil strateji oyununda günlük giriş bonusları, görev ödülleri ve daha fazlasını kazanabileceğiz. Google Play üzerinden indirilip oynanabilecek olan yapım çok yakında cihazlarımızdaki yerini alacak.

İyi oyunlar dileriz.