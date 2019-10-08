Götür Beni uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden kolayca çekici çağırabilirsiniz.

Eğlence ile geçen gecenizi eziyete dönüştürmemek için faydalanabileceğiniz, ya da zor durumda kaldığınız zamanlarda imdadınıza koşan Götür Beni uygulamasında bulunduğunuz yere çekici çağır abiliyorsunuz. Aracınız arıza yaptığında, alkolü fazla kaçırdığınızda ya da rahatsız olduğunuz zamanlarda aracınızla ulaşmak istediğiniz konumu seçerek fiyat teklifini ve tahmini varış süresini görebiliyorsunuz.

Kredi kartıyla tek tuşla ödeme imkanı sunan Götür Beni uygulamasında, fırsat ve kampanyalardan da haberdar olabiliyorsunuz. 7 gün 24 saat canlı destek hizmeti de sunan Götür Beni uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, aracınızı uzak yerlerde bırakmadan ve sevdiklerinizi tehlikeye atmadan eve dönebilirsiniz.