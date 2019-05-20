GözGöz uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Göztepe’nin lisanslı ürünlerini satın alabilirsiniz.

Göztepe Spor Kulübünün lisanslı ürünlerini satın almak isteyenlerin faydalanabileceği GözGöz uygulaması, onlarca farklı ürün çeşidini sizlere sunuyor. Forma, tişört, şapka, eldiven, atkı, çorap, eldiven, mont, aksesuar, kitap, battaniye, duvar saati ve daha birçok farklı kategoride sunulan lisanslı ürünleri satın alabileceğiniz uygulamada, ürünlerin fotoğraflarını da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Alacağınız ürünün çeşidine göre beden, renk vb. seçimleri yaparak sepetinize ekleyebileceğiniz GözGöz uygulamasında, kişisel bilgilerinizi tamamlayarak kısa süre içerisinde siparişinizi verebilirsiniz. Siz de takımınıza destek vermek ve lisanslı ürünlere sahip olmak istiyorsanız, GözGöz uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.