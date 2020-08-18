Guilty!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil oyundur.

Adalet dağıttığınız bir oyun olan Guilty! oyununda suçluları yakalıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda yargılanmaya gelenlerin suçlu ya da suçsuz olduğuna karar veriyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda kolay kontroller de yer almakta. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim.

Guilty! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.