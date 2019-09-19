Hand Guillotine, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil beceri oyunudur.

Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunlardan bir tanesi olan Hand Guillotine, zorlu bölümleri geçmeye çalıştığınız bir oyundur. Ekrana uygun zamanda basarak paraları toplamaya çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Giyotine çarpmadan tüm paraları toplamaya çalıştığınız oyunda işiniz bir hayli zor. Eğlenceli zaman geçirmek için tercih edebileceğiniz Hand Guillotine oyunu sizleri bekliyor. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de reflekslerinizi sınayabileceğiniz bir oyun diyebilirim.

Hand Guillotine oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.