Farklı olta ve balık avlama aletlerinden yararlanarak denizdeki nadir balıkları avlayabileceğiniz ve avladığınız balıkları satarak para kazanabileceğiniz Happy Fishing, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir av oyunudur.

Renkli grafikleri ve sevimli balık karakterleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, çeşitli av düzenekleri geliştirerek ve farklı olta türlerinden faydalanarak balık tutmaktır. Oyunda oltaları ve av düzeneklerini geliştirerek daha fazla balık yakalamak için çaba göstermeli ve maksimum puanı toplamalısınız. Görevleri başarıyla tamamlayarak ve yeterli miktarda balık avlayarak gerçek para değerinde puan toplayabilir ve alt limite ulaştıktan sonra paranızı çekebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve farklı av teknikleri ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı olta ve av düzeneği yer almaktadır. Bu düzeneklerden dilediğiniz kullanarak balıkları avlayabilir ve denizdeki nadir canlılarla karşılaşabilirsiniz. Zamanla daha fazla balık tutabilir ve puan biriktirerek bakiyenizi arttırabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Happy Fishing, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.