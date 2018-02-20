Heart of Savior, fantastik ve gerçek zamanlı hızlı tempolu mücadeleler sunan üç boyutlu aksiyon - rol yapma oyunu. Dünyanın kaderini belirleyen kahramanlarla yaratıkları bir araya getiren ARPG oyunları seviyorsanız, Android telefonunuza kesinlikle indirip oynamalısınız.

Dünyayı lanetten kurtarmaya çalışan bir grup kahramanı kontrol ettiğiniz rpg oyununda yaratıklarla savaşmanın yanı sıra 1’e 1 veya 5’e 5 takımlar halinde gerçek oyuncularla arena savaşlarına giriyorsunuz. Aralarında savaşçı, rahip, büyücününde de bulunduğu, farklı stillerde savaşan, aksiyona giren ve rollere bürünen 6 kurtarıcı ile dünyanın kaderi için savaşıyorsunuz. Kurtarıcıların yeteneklerinden kullandıkları silahlara, zırhlara her şeyi geliştirebiliyorsunuz.

PvP arena savaşları, lig mücadeleleri, lonca savaşları içeren yaratıklarla dolu, özel efektlerin kullanıldığı eğlence yüklü bir ARPG oyun olarak karşımıza çıkan Heart of Savior Türkçe adıyla Kurtarıcının Kalbi oyununu türü sevenlere tavsiye ederim. Türkçe dil dışında bir eksiği yok.