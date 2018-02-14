HeliHopper, Android telefonunuzda uçak uçurma oyunlarına yer veriyorsanız, hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir yapım. Minimalist stil canlı görseller sunan helikopter oyununda bir pistten diğerine iniş yaparak ilerliyorsunuz. Helikopterin uçma şekli sizi sizden alacak. Eğlenceli uçuş oyununa hazırlanın!

Şehir, karlı dağlar ya da çölün ortasında farklı helikopterler uçurduğunuz arcade oyunda 70’e yakın görevin yanında 9 sonsuz mod bölüm bulunuyor. HeliHopper’ı diğer helikopter uçurma oyunlarından ayıran şey; uçuş şekliniz. Uçurma oyunlarında genellikle süresiz olarak havada süzülürsünüz ancak bu oyunda bir helikopter pistinden diğerine geçiş yaparak kesik kesik uçuyorsunuz. Helikopterden ziyade bir kuş gibi piste iniş yapıyorsunuz. Parmağınızı çekip bırakarak helikopteri iniş noktasına ulaştırmış oluyorunuz.