Helix Jump, helezon kuleden zıplayarak inmeye çalıştığınız eğlenceli bir mobil oyun. Voodoo’nun olmasıyla Android platformunda öne çıkan zıplama oyununda iki renkli plakalar üzerinde zıplayarak ilerliyor, farklı renkte plakanın üzerine düşer veya kendinizi boşluğa bırakırsanız sil baştan başlıyorsunuz. Hata kaldırmayan, dikkat ve beceri gerektiren, sabrın sınırlarını zorlamasına karşın bağımlılık yapan bir Voodoo oyunu bizlerle.

Voodoo’nun basit görselli, kolay oynanışlı, bağımlılık yapan oyunlarından biri Helix Jump. Yüzlerce bölüm içeren oyunda iki renkten oluşan plakalar üzerinde zıplayarak puan topluyorsunuz. İlk zıpladığınız plakanın rengini baz alarak sonraki zıplayışlarını gerçekleştiriyorsunuz. Top sürekli zıpladığından size sadece ekrana ufak dokunuşlar yaparak kulenin yönünü ayarlamak kalıyor. Plakaların kesik noktalarından kendinizi bırakıyorsunuz lakin ilerledikçe bu noktaları bulmak zorlaşıyor, döndürme hareketini çok sık yapmaya başlıyorsunuz.