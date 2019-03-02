Mobil platformun başarılı isimlerinden birisi olan iGene rengarenk oyunlar sunmaya devam ediyor. Mobil arcade oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak karşımıza çıkan Hide.io ile verilen görevleri başarmaya çalışacağız. Oyun içerisinde yıkılmış ve dağılmış evleri düzenleyecek ve görevleri gerçekleştirmeye çalışacağız. Pixel tarzındaki grafikleri ile oyuncuların beğenisnii kazanan yapımda minik işçilerimiz olacak. Oyuncular evleri eski haline getirecek ve dağınıklığı ortadan kaldıracaklar.

Orta dereceli içeriklere sahip olan yapımda bizleri sınırlı bir içerik bekliyor olacak. Farklı kamera açıları ile evlerin arasında özgürce dolaşabilecek, gerçek zamanlı olarak oyun içerisinde yer alacağız. Yapımda seviye sistemi de yer alacak. Oyuncular ilerledikçe seviyelerini artırabilecekler.

İyi oyunlar dileriz.