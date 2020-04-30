Birbirinden güzel mobil oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediliyor.

New IDEA Games tarafından geliştirilen ve aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Hijacker Jack beğenileri toplamaya devam ediyor.

Fps oyunu olarak karşımıza çıkan ve sadece Android platformu üzerinde oynanan yapım, 500 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Hikâye tabanlı olarak oynanan ve bünyesinde birbirinden farklı aksiyon sahnelerine yer veren başarılı yapım beğenileri toplarken diğer yandan da oyuncu kitlesini artırıyor.

Jack adında bir maceraperesti kontrol edeceğimiz oyun içerisinde gerçek zamanlı bir oynanış yer alıyor. Oyuncular birinci şahıs kamera açıları eşliğinde birbirinden farklı düşmana karşı mücadele edecek, hayatta kalabilmek için ellerinden geleni yapacaklar.

Birkaç karakter ile etkileşime gireceğimiz oyun içerisinde harika yerleri de keşfetme fırsatı bulacağız.

Hijacker Jack ücretsiz olarak mobil platformda oynanıyor.