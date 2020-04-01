Hilly.io oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Tepelerin üzerinden ilk atlayan siz olun. En yükseğe atlayan ve en uzağa giden kazanır. Yükseklerden uçan topu geliştirmek ve bağımlılık yapan tepe yarışının efendisi olmak için güçlendirme yapmaya çalışın.

Tepelerden uçarken sana sayı kazandıracak en önemli şey elmaslardır. Bu nedenle sadece uçmakla kalmayıp doğru rotada giderek tüm elmasları toplamalısın. Elmaslar sana artı puan kazandırıyor ve bu sayede topunu istediğin şekilde seçebiliyorsun. Hatta daha iyi atlamalara şahit olmak için geliştirebilirsin. renkli grafikleri ve büyüleyici atlayışlarıyla oyuncuların beğenisini kazanıyor. renkli topları ile de hayatınıza renk katmış oolacaksınız. En sıkıcı anlarınızı değerlendirecek ve eğlenceyi doruklarda yaşayacağınız muhteşem bir oyun.

Siz de bu eğlenceli maceraya ortak olmak isterseniz oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.