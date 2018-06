Hole.io, Voodoo’nun kısa sürede popüler olan arcade oyunları arasında. Kara delikleri kontrol ettiğiniz oyunda şehirde önünüze çıkan içinize alarak büyümeye çalışıyorsunuz. Kara deliklerin çılgınca yutma mücadelesi verdiği ilginç, bağımlılık yapan bir mobil oyun.

Android platformunda kısa sürede 1 milyonu aşkın indirmeye ulaşan Hole.io oyununda en fazla 10 oyuncuyu içine alan haritalarda oyuncular hayatta kalma mücadelesi veriyor. Oyunda kontrol ettiğiniz, yerine geçtiğiniz karakter her şeyi içine alabilen siyah delikler. Şehri turlayıp önünüze çıkan her şeyi içinize alıyorsunuz. Arabalar, tabelalar, ağaçlar, binalar, şehirde gördüğünüz her şey sizin büyümenizi sağlıyor. Binaların içinden geçebiliyorsunuz. Bu arada süreye karşı mücadele ediyorsunuz. Süre sona erdiğinde en fazla büyüyen oyuncu kazanıyor. Unutmadan, oyunu dilerseniz sadece arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Yerel çok oyunculu modda oda açarak dilediğiniz kişileri davet edebiliyorsunuz.