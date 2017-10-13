Homify uygulaması, evinizi dekore etmek için ihtiyaç duyabileceğiniz kişilere kolayca ulaşabilirsiniz.
Homify uygulaması evini değiştirmek isteyen kullanıcılarla bu işin uzmanlarını bir araya getiren bir platform.
Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Homify uygulaması, evinizin tamamını veya bir bölümünü yenilemek istediğinizde bu işle ilgilenen uzmanları size sunan ve onlarla iletişime geçebileceğiniz oldukça başarılı bir platform diyebilirim. Banyonuzu, bahçenizi veya evinizin herhangi bir köşesini hayalinizdeki gibi tasarlamak istiyor, fakat bunu bir türlü gerçekleştiremiyorsanız Homify tam size göre diyebilirim.
Uygulama üzerinde bulunan yeni fikirler köşesiyle, eviniz için dekorasyon önerileri alabileceğiniz ve bölgenizdeki profesyonelleri bulabileceğiniz uygulamada bulunan fotoğraflar size ilham kaynağı olabiliyor. İlginizi çeken fotoğraflardan yola çıkarak bir mimar, iç mimar veya başka bir profesyonelin profiline giderek direkt olarak iletişim kurabileceğiniz uygulamada, eviniz için düşündüğünüz değişikliği uzman kişilere bırakabilirsiniz. Dünya çapında oldukça beğeni toplayan ve popüler hale gelen Homify uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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