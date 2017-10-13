Homify uygulaması evini değiştirmek isteyen kullanıcılarla bu işin uzmanlarını bir araya getiren bir platform.

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Homify uygulaması, evinizin tamamını veya bir bölümünü yenilemek istediğinizde bu işle ilgilenen uzmanları size sunan ve onlarla iletişime geçebileceğiniz oldukça başarılı bir platform diyebilirim. Banyonuzu, bahçenizi veya evinizin herhangi bir köşesini hayalinizdeki gibi tasarlamak istiyor, fakat bunu bir türlü gerçekleştiremiyorsanız Homify tam size göre diyebilirim.