App Holdings tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan HonorBound bir rol oyunudur. Ordumuzu zafere ulaştırmaya çalışacağımız oyunda ücretsiz bir RPG deneyimi bizleri bekliyor olacak. Takımımızı seçerek savaşlara katılacağımız oyunda yüzlerce farklı kahraman seçebilecek ve savaşlara dahil olabileceğiz.

Gerçek zamanlı olarak binlerce oyuncu ile karşı karşıya geleceğimiz yapımda kahramanlarımızı canlandırdıkça savaşın kontrolünü ele geçirecek ve galibiyet elde etmeye çalışacağız. Gelmiş geçmiş en ayrıntılı rol oyunlarından birisi olan mobil yapımda kolay kontroller yer alacak. Oyuncular seçtikleri karakterleri yükseltebilecek ve daha güçlü bir şekilde savaşlarda kullanabilecekler.

Muhteşem efekte ve kapsamlı animasyonlara sahip olan oyunda 300’den fazla birim arasından seçim yapacağız. Yüzlerce farklı düşman, canavar ve yaratık ile savaşacak, stratejik kararlar alacağız. Bölgenin gizemlerni araştırarak ve yeteneklerini geliştirerek komuta gücünü artıracağız.

İyi oyunlar dileriz.