Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Hoppenhelm mobil oyunu, zorlu bir görevin sizleri beklediği heyecan dolu bir aksiyon oyunudur.

Hoppenhelm mobil oyununda hem piksel grafikleri olan bir platform oyununun nostaljik havasını soluyacak hem de basitliğine rağmen sizleri ekrana kilitleyecek bir mobil maceraya katılacaksınız. Oyunun hikayesine göre Sir Hoppenhelm kendi kalesinin zindanında kaybolmuştur. Tekrar güvenli bir şekilde yüzeye çıkması gerekmektedir çünkü zeminden lavlar yükselmektedir. Zindan bir alev topuna dönüşmeden evvel oradan çıkmalısınız. Ancak bu macerada sizin çıkışınızı engelleyecek birçok tuzak ve düşman olacak.

Hoppenhelm mobil oyununda öncelikle bastığınız yere dikkat etmelisiniz. Blokları zıplayarak geçeceksiniz ancak bastığınız yerin dinamit dolu olmadığından veya sallanıp düşmediğinden emin olmalısınız. Cesurca kılıcınızı sallayarak da düşmanları etkisiz hale getirin. Sıkılmadan oynayacağınız Hoppenhelm mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.