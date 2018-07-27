House Flip with Chip and Jo

Çeşitli inşaat ve süsleme becerilerini kullanarak yenileme ve tasarım yapmak için Chip and Jo ile birlikte oynayın. Bu eğlenceli emlak oyunumuzla hem yeni evler ve mimariler keşfedin, hem de ucuza alıp pahalıya satmayı öğrenin. Yüzlerce evi değerlendirmeye var mısın?

Muhteşem 3 boyutlu ayrıntılarla yüzlerce farklı ev tasarlayın ve her gün ortaya çıkan eğlenceli tadilatlık evler bulun ve alıp güzelleştirdikten sonra satın. Ayrıca tasarladığınız evler için teklifler alın, mahalle düzenlerine dikkat ederek emlak işinin temel prensiplerini öğrenin. Daha fazla renk ve yeni beceriler açmak için pek çok yenileme özelliğinde uzmanlık kazanın.

Sürekli yeni mobilyalar eklenen market eşyalarıyla ev yenileyin ve tasarlayın ve aynı zamanda daha büyük evler ve her türden mimariyi baştan yaratmak için sermaye ve deneyim biriktirin. Bunun dışında isterseniz daha hızlı yenileme yapmak için mini oyunlar oynayın.