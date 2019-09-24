Eski ve yıpranmış evleri dilediğiniz gibi dekore ederek göz kamaştıran muhteşem evler tasarlayabileceğiniz House Flip, simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan benzersiz bir oyundur.

Gerçekçi ev grafikleri ve keyif verici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken tek şeyi, eski evleri alarak tamir ve tadilat işleri yapmaktır. Aldığınız yıpranmış evleri istediğiniz gibi düzenleyebilir ve içlerine yeni eşyalar yerleştirebilirsiniz. Tasarladığınız evleri yüksek fiyatlara satarak kazancınızı arttırabilir ve farklı şehirlerden yeni mekanlar alabilirsiniz.

Oyunda, dünyanın farklı bölgelerinde bulunan yüzlerce yıpranmış ve eskimiş ev bulunmaktadır. Ayrıca evlerde tadilat yaparken kullanabileceğiniz onlarca malzeme ve birbirinden güzel sayısız ev eşyası yer almaktadır. Dilediğiniz evi satın alarak tadilata başlayabilir ve kendi tasarımlarınızı kullanarak yepyeni evler oluşturabilirsiniz. Tasarladığınız evleri pazarlayabilir ve kazancınızı katlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz House Flip, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla oyuncunun dikkatini çeken kaliteli bir oyundur.