House Flipper Mobile, APK veya Google Play’den Android telefonunuza indirip ücretsiz oynayabileceğiniz ev yenileme, tasarlama, satma oyunu. PC’den sonra mobil platforma çıkış yapan simülasyon oyununda evlerin iç tasarımlarıyla ilgileniyorsunuz. Görev bazlı ilerleyen oyun, TV ekranlarında yayınlanan ev yenileme programlarına benzer yapıda, oldukça eğlenceli. Popüler ev tasarlama oyununu oynamak için hemen yukarıdaki House Flipper Mobile İndir butonuna dokunun. Telefonunuzda Google Play yüklü değilse, alternatif House Flipper APK indirme linkini dokunarak oyunu telefonunuza indirebilirsiniz.

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Hiç kendi restorasyon şirketinizi yönetmeyi hayal ettiniz mi? PC’de popüler House Flipper simülasyon oyununun mobil sürümü ile bunu mobil cihazınızdan nerede olursanız olun yapabilirsiniz. House Flipper, en iyi ücretsiz tek kişilik ev yenileme oyunudur. İç mekan ve ev tasarımcısı olun ve kendi işinizi kurun. Sizden istenenleri yerine getirin, evleri yenileyin, dekore edin ve daha sonra karlı bir şekilde satın. Ev tasarlama, yenileme oyunu House Flipper Mobil’de sizi neler mi bekliyor?