House Flipper Mobile, APK veya Google Play'den Android telefonunuza indirip oynayabileceğiniz ev yenileme ve satma oyunu.
House Flipper Mobile, APK veya Google Play’den Android telefonunuza indirip ücretsiz oynayabileceğiniz ev yenileme, tasarlama, satma oyunu. PC’den sonra mobil platforma çıkış yapan simülasyon oyununda evlerin iç tasarımlarıyla ilgileniyorsunuz. Görev bazlı ilerleyen oyun, TV ekranlarında yayınlanan ev yenileme programlarına benzer yapıda, oldukça eğlenceli. Popüler ev tasarlama oyununu oynamak için hemen yukarıdaki House Flipper Mobile İndir butonuna dokunun. Telefonunuzda Google Play yüklü değilse, alternatif House Flipper APK indirme linkini dokunarak oyunu telefonunuza indirebilirsiniz.
House Flipper APK İndir
Hiç kendi restorasyon şirketinizi yönetmeyi hayal ettiniz mi? PC’de popüler House Flipper simülasyon oyununun mobil sürümü ile bunu mobil cihazınızdan nerede olursanız olun yapabilirsiniz. House Flipper, en iyi ücretsiz tek kişilik ev yenileme oyunudur. İç mekan ve ev tasarımcısı olun ve kendi işinizi kurun. Sizden istenenleri yerine getirin, evleri yenileyin, dekore edin ve daha sonra karlı bir şekilde satın. Ev tasarlama, yenileme oyunu House Flipper Mobil’de sizi neler mi bekliyor?
- İstekleri Yerine Getirin: Yenileme dünyası House Flipper simülatöründe harika bir macera sizi bekliyor! Kendinizi gerçek bir ev tasarımcısı gibi hissettirecek ilginç istekleri yerine getirin. Eleanor Moore ve onun sanatçı ruhlu hayvanları gibi renkli karakterlerle tanışın. Sanat meraklısının müzesi Giuseppe Clavier’i yenileyin ve oturan sakinlerin harap evlerini yenilemelerine yardımcı olun. House Flipper size karakteristik öğelerle donatılan çeşitli yerler sunar.
- İç Mekanları Dekore Edin: Bir iç mekan ve ev tasarımcısı olun ve mevcut öğeleri ve çok çeşitli boyaları kullanarak iç mekanları kendinize göre düzenleyin. Oyunda bulunan öğelerin çoğunun ilerledikçe açılan çeşitleri vardır. Sadece amaçlarını değil, arka planlarında yatan hikayeyi de öğrenin. Bir kedinin haiku yazısıyla ne ilgisi olabilir? Babil işgalcileri neden oradan hatıra eşya satın alıyor? Oyunda bulunan 500’den fazla öğenin açıklamasında daha garip soruların yanıtını bulacaksınız. Bunların hepsi 3 boyutlu grafiklerle!
- Deneyim Kazanın: House Flipper Ev Tasarlama, Yenileme Oyunu’nda ilerledikçe araç gereçleriniz yenilenir. Görevleri daha hızlı tamamlamak için yeni bölümleri oynayın. Deriden eldiven varken neden ellerinizi incitesisiniz? Kilidi açık eşyaları kullanarak ofisinizin iç mekanını kendi tasarımınıza göre düzenleyebilirsiniz. Şık olabilir ama aynı zamanda… Odanın ortasında bir kedi ağacı mı? Neden olmasın? Sonuçta bu sizin fikriniz! Simülasyon, ev tadilatı ve ev tasarımı oyunları oynamayı seviyorsanız House Flipper’a bayılacaksınız.
- Satın Alın, Yenileyin, Dekore Edin ve Satın: Parayla ve görevleri tamamlayarak aldığınız coin’lerle yeni öğelerin kilidini açabilir, her zaman güzel olmasa da çeşitli evler satın alabilirsiniz. Yeni evinizi yenileyin ve bir ofise dönüştürün veya bir emlakçıyla uygun bir satış fiyatı için pazarlık yapın.
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